TFF 2. Lig'de 2024-25 sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Altınordu, bugün ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Yeni teknik direktör Olcay Şahan yönetiminde, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde 24 kişilik kadrosuyla saat 15.00'te toplanacak olan kırmızı-lacivertliler, saat 18.00'de sahaya adım atacak. Şahan'ın takım üzerindeki ilk etkileri ve antrenman programı merakla bekleniyor.

10 günlük bir kamp programı

Altınordu, 10 Temmuz'a kadar yoğun bir antrenman programı uygulayacak. Bu sürecin ardından kısa bir izin yapacak olan takım, 16 Temmuz'da Kocaeli Kartepe'de 10 gün sürecek bir kampa girecek. Kartepe kampının tamamlanmasının ardından, İzmir temsilcisi 30 Temmuz'da yeniden Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ne dönecek ve sezon öncesi hazırlıklarına burada devam edecek.