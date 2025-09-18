Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Altınordu, Kütahyaspor'a 3-1 yenilerek turnuvaya erken veda etti. Maçın öne çıkan anları ve detaylar…

Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında deplasmanda Kütahyaspor’a 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya erken veda etti. Dumlupınar Stadı'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Kütahyaspor, 2-0’lık ilk yarı avantajını koruyarak bir üst tura yükseldi.

Kütahyaspor etkili başladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesine ev sahibi Kütahyaspor hızlı başladı. İlk yarıda etkili oyununu sürdüren Kütahyaspor, 22. dakikada Aykut Çift’in, 38. dakikada ise Yiğit Emir Ekiz’in golleriyle 2-0’lık üstünlük sağladı. Altınordu, rakibine karşı organize olamayıp ilk yarıyı geride kapattı.

İkinci yarıda Altınordu farkı azaltmak için baskı kurmaya çalıştı. Ancak Kütahyaspor, 80. dakikada Civan Süer’in attığı golle farkı 3-0’a çıkardı. Bu gol, Altınordu için büyük bir şok etkisi yarattı.

Son dakikalarda gol geldi

Altınordu, 86. dakikada Kerim Avcı’nın golüyle farkı 3-1’e indirse de kalan dakikalarda başka gol bulamayarak sahadan mağlup ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na 2. Tur’da veda etmiş oldu.

Kupaya veda etti

Bu sonuçla Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası’na erken veda ederken, Kütahyaspor bir üst tura yükselerek yoluna devam etme hakkı kazandı.