TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesini sürdüren Altınordu, son 8 maçında gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekiyor. 36 puanla 4. sırada yer alan İzmir ekibi, yeni teknik direktörü Ersan Parlatan ile yola devam etmeyi planlıyor.

Son 8 haftada etkileyici performans

Altınordu, son 8 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte, sadece İskenderunspor'a kaybeden kırmızı-lacivertli ekip; Karaköprü Belediyespor, Altay, 1461 Trabzon FK, Adana 01 FK ve Afyonspor gibi zorlu rakipleri mağlup etti. Ayrıca, Sarıyer ve İnegölspor ile de berabere kalarak toplamda 17 puan topladı.

Zirve takibi sürüyor

18 hafta sonunda 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 36 puan toplayan Altınordu, ligde 4. sırada bulunuyor. Ligin en az kaybeden takımları arasında yer alan İzmir temsilcisi, ikinci devreye de galibiyetle başlamak istiyor. Hafta sonu oynanacak Kepezspor maçıyla ikinci yarının ilk galibiyetini hedefliyorlar.

Ersan Parlatan ile yola devam

Altınordu, İnegölspor maçındaki puan kaybı sonrası Teknik Direktör Olcay Şahan ile yollarını ayırma kararı almıştı. Boşalan teknik direktörlük koltuğu için kısa süreli bir arayışa giren İzmir ekibi, 47 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Ersan Parlatan ile anlaşma sağladı. Parlatan’ın Altınordu ile sözleşme imzalaması ve açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.