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Ay-yıldızlıların 3 Eylül'de Samsun'da başlayan hazırlık kampı 12 Eylül'de sona erecek. Milliler, kasım ayında UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme grubunda mücadele edecek. İzmir ekibinde sol bek Yusuf Can iyileşirken, sakatlıktan çıkan Emre Oymak ile Altar Han Hidayetoğlu'nun durumları belirsiz. Altınordu 'da 8 genç oyuncu kadrodan elenmişti.

İzmir ekibinin altyapısından yetişen 18 yaşındaki kaleci Arif Şimşir, stoper Hasan Berat Kayalı ve orta saha oyuncusu Furkan Yöntem, U19 Milli Takımı kampında olmaları nedeniyle kadroda yer almayacaklar.