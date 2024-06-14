TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesinde kapsamlı bir değişim sürecine girdi. Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından başlatılan "Altınordu 2024" projesi kapsamında kulüpte birçok yenilik hayata geçiriliyor. Başkan Özkan, kulübün hem A takımı hem de altyapısında önemli adımlar atarak değişim rüzgarlarını estiriyor.

İlk önce teknik direktör Atilla Küçüktaka ve ekibi ile yollar ayrıldı, sonrasında sözleşmesi biten 12 futbolcu ile vedalaşıldı. Altyapıda ise Akademi teknik direktörü Bülent Kayıtken ve Futbol Okulları İdari Direktörü Köksal Ferizcan ile yollar ayrıldı.

Bütçe kısıtlamaları

Türkiye'nin futbol eğitimi açısından en gelişmiş tesislerinden biri olarak bilinen Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Başkan Özkan, yatılı sistemi kaldırarak dev tesisi sadece A takımın antrenmanlarına açma kararı aldı. Bu kararın arkasında, mevcut bütçenin A takım ve akademi faaliyetlerine yetmediği gerekçesi bulunuyor. Kırmızı-lacivertlilerin U19 ve U17 takımlarının, Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'nde çalışmalarına devam etmesi planlanıyor.