TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Play-Off yarışını sürdüren Altınordu’da gözler, sezon başında kadroya katılan Emre Aydınel’e çevrildi. Borussia Dortmund altyapısında yetişen 25 yaşındaki gurbetçi santrfor, ilk yarıda çıktığı maçlarda 3 gol, 1 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti. Teknik ekibin ve kulüp yönetiminin, Emre’nin ikinci yarıda daha fazla skora katkı yaparak takımı sırtlamasını beklediği öğrenildi.

En önemli hücum silahlarından biri

Alt yaş kategorilerinde 7 kez milli formayı giyen tecrübeli golcü, İzmir ekibinin en önemli hücum silahlarından biri olarak görülüyor. Teknik direktör Ersan Parlatan’ın göreve gelmesiyle Kepezspor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan Emre, Isparta 32 Spor maçında ise hastalığı nedeniyle yedek kulübesinde başladı ve ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Performansının artması bekleniyor

Bu sezon 20 karşılaşmada forma giyen ve bunların 11’inde ilk 11’de sahaya çıkan deneyimli forvetin performansının artarak devam etmesi bekleniyor. Altınordu’da çok mutlu olduğunu ifade eden Emre Aydınel, “Altınordu, Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri. Ligde yarış devam ediyor ve sezon sonunda 1. Lig'e yükselmek istiyoruz” dedi.

Ersan Parlatan: Kazanmak istiyoruz

Altınordu Teknik Direktörü Ersan Parlatan, cumartesi günü evlerinde oynayacakları Kırklarelispor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Son olarak Isparta 32 Spor deplasmanında galibiyeti kaçırdıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Gönül isterdi ki Isparta'dan 3 puanla dönelim ama 1 puan da kötü değil. Maçın genelinde iyi bir futbol sergiledik, birçok pozisyona girdik ve maalesef yine sonuçlandıramadık. Bunun üzerine çalışıyoruz, oyuncularımızla analizler yapıyoruz. Genel anlamda oyundan ve oyuncularımın çabasından memnunum. Fırsatlara bakılırsa maçı kazanmamız gerekiyordu" dedi.

Ligde son 3 haftadır berabere kaldıklarını hatırlatan Teknik direktör Parlatan, Kırklarelispor maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Kendi sahamızda artık özlenen 3 puana ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Isparta 32 Spor maçını Kepez maçı ile karşılaştırırsam, olumlu işler yaptığımızı görebiliyorum. Geliştirdiğimizi, geliştiğimizi görüyorum. O yüzden cumartesiye kitlenip hedeflenip 3 puan almak istiyoruz. Arka arkaya maçlar oynayacağız. Bu maçtan sonra Erzincan deplasmanımız var. Fizik kalitemiz iyi diye düşünüyorum. Maç trafiğine bakılırsa çok zorlanacağımızı da düşünmüyorum. Önemli olan buradan doğru dersler çıkartıp iyi futbol oynayarak iyi skor almak istiyoruz" diye konuştu.