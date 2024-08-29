TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da gözden çıkarılan orta saha oyuncusu Emre Oymak'la yollar resmen ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kırmızı-lacivertli takımda forma giyen, ardından ara transfer döneminde Van Spor FK'ya kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, kulübüyle olan 2025 yılında bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Emre Oymak, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Karacabey Belediyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2017 yılında Kızılcabölükspor'dan Altınordu'ya transfer olan Emre, altyapıda U17, U19, U21 takımlarında oynadıktan sonra A takımda fazla şans bulamadı. Kariyerinde kiralık olarak Niğde Anadolu FK ve Van Spor FK formalarını da giyen genç oyuncu, şimdi Karacabey Belediyespor'da kariyerine devam edecek. Altınordu'dan ayrılan bir diğer oyuncu olan sağ bek Furkan Metin de Karacabey'e transfer olmuştu.