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İzmir temsilcisi henüz lisansları çıkmayan Ali Çırak, Emir Can Gencel, Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan ve Emre Aydınel'in işlemlerini de sorunsuz bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Böylelikle Altınordu'nun 12 yeni transferinden yedisini lisansı çıkmış oldu.

Altınordu'da iki lisans daha çıkarıldı

Altınordu'da iki lisans daha çıkarıldı

Almanya ekibi Babelsberg 03'ten transfer edilen 27 yaşındaki forvet arkası Tahsin Çakmak ile SV Lippstadt 08'den transfer edilen 22 yaşındaki sağ bek Yusuf Örnek'in lisansları, "Yurtdışı transfer" olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na yansıdı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu , gurbetçi oyuncularından ikisine daha lisans çıkardı.

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