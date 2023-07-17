Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi hazırlıklarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde sürdüren Altınordu'da orta saha oyuncusu Muzaffer Kocaer ile kaleci Ali Emre Yanar çalışmalarda yer almıyor. İzmir ekibinde mart ayında kadro dışı kalan 5 genç oyuncudan biri olan Muzaffer'in yeni sezonda takımda düşünülmediği öğrenildi.

Sivasspor'un talip olduğu Kaleci Ali Emre'nin ise kariyerine Süper Lig'de devam etmesi bekleniyor. Altyapıdan yetişen 2 futbolcusuna izin veren Altınordu, böylelikle küme düşen kadrosunda yer alan toplam 21 futbolcuyla yollarını ayırdı. Yeni sezona gençleriyle hazırlanan İzmir temsilcisi, sadece 3-4 deneyimli oyuncu transfer edecek.

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