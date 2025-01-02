TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Altınordu’nun ilk yarıda en etkili ismi, sol kanat oyuncusu Hüseyin Bulut oldu. Sezon başında Almanya’nın 4’üncü Lig ekiplerinden Wuppertaler SV’den transfer edilen 25 yaşındaki gurbetçi futbolcu, gösterdiği performansla takımın en skorer oyuncusu unvanını kazandı. Hüseyin, ligde 7 gol atarken 2 de asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve genç yaşta U16 ve U17 Milli Takımlarında toplam 6 kez forma giyen Hüseyin Bulut, istikrarı ile dikkat çekti.

Almanya'ya geri dönmüştü

Türkiye’deki ilk deneyimini 2019 yılında Göztepe’de yaşayan Hüseyin, yeterli forma şansı bulamayınca Almanya’ya geri dönmüş ve bölgesel liglerde top koşturmuştu. Altınordu’ya transferiyle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açan genç yetenek, kırmızı-lacivertli formayla adeta yeniden doğdu. Hüseyin Bulut, bu sezon ilk yarıda Kastamonuspor, Beykoz Anadoluspor (deplasman), Fethiyespor (2 gol), Karaköprü Belediyespor (deplasman) ve Afyonspor (2 gol) maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bu performansıyla Altınordu’nun aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlikte kilit rol oynadı. Altınordu ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncu, kırmızı-lacivertli ekibin şampiyonluk yolundaki en büyük kozlarından biri olmaya devam ediyor.