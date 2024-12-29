TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Altınordu, devre arasında kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanıyor. Kırmızı-lacivertlilerde, forma şansı bulmakta zorlanan 5 futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi.

Kadro dışı kalan isimler

Teknik Direktör Olcay Şahan, altyapıdan yetişen Mustafa Kocabaş, Arif Asaf Gültekin ve Sercan Demirkıran ile gurbetçi futbolcular Emircan Gencel ve Tahsin Çakmak’ı, ilk yarının son haftasında oynanan Afyonspor maçının kadrosuna dahil etmedi.

Gençler kiralanabilir

Altyapıdan yetişen genç oyuncuların tecrübe kazanmaları için kiralık olarak başka kulüplere gönderilmesi planlanıyor. Özellikle Mustafa Kocabaş, sezonun ilk yarısında hiç forma şansı bulamazken, Sercan Demirkıran 2 maçta, Arif Asaf Gültekin ise 1 maçta sadece uzatma dakikalarında sahaya çıktı.

Gurbetçilerle yollar ayrılabilir

Gurbetçi oyuncular Tahsin Çakmak ve Emircan Gencel’in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Tahsin 261 dakika, Emircan ise 136 dakika süre alabildi. Yönetimin, bu iki isimle yollarını ayırma kararı alabileceği ifade ediliyor.

Teknik heyetin raporu bekleniyor

Teknik Direktör Olcay Şahan ve ekibinin hazırlayacağı detaylı rapor doğrultusunda nihai kararın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Altınordu, ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirme planlarını sürdürüyor.