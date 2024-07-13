TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yapılan transferlerle kadrodaki oyuncu sayısı 30'a ulaştı. Geçen sezonki takımdan 12 isimle yollarını ayıran İzmir temsilcisi dış transferde 10'u gurbetçi olmak üzere 12 oyuncuyla el sıkıştı. Altyapıdan ise 6 genç A takıma çıkarıldı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladıktan sonra izne çıkan kırmızı-lacivertliler, 16 Temmuz Salı günü Kocaeli Kartepe'de kampa girecek. Teknik direktör Olcay Şahan'ın 10 günlük Kartepe kampının ardından 30 kişilik kadroda eleme yapıp oyuncu sayısını 26'ya düşüreceği öğrenildi.

Genç teknik adamın gözünü girmek için mücadele verecek oyunculardan bazıları ile kamp sonrası yolların ayrılabileceği ifade edildi. Dış transferde Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan, Emre Aydınel, Ali Çırak, Yusuf Örnek, Alper Tursun, Eren Tokat, Emircan Gencel, Tahsin Çakmak, Kaan Baysal, Mete Yıldız ve Halil Can Cemali ile anlaşan Altınordu altyapıdan Mustafa Kocabaş, Tugay Güner, Burak Gültekin, Furkan Emin Kaçmaz, Arif Asaf Gültekin ve Sercan Demirkıran'ı A takıma aldı. Öte yandan İzmir ekibinde oyuncu satışı devam ederse takıma yeni takviyelerin yapılması bekleniyor.