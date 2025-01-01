TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren İzmir temsilcisi Altınordu, son yıllarda yaşadığı teknik direktör sorununa Olcay Şahan ile son verdi. Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın 2012 yılında futbol şubesini devralmasının ardından uzun yıllar istikrarlı bir teknik direktörlük dönemi yaşayan Altınordu, 10 yıl boyunca takımın başında olan Hüseyin Eroğlu’nun 2022’de ayrılmasıyla teknik adam değişiklikleriyle boğuştu.

Eroğlu’nun ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna sırasıyla Ufuk Kahraman, Gökhan Ünal, Hasan Özer ve Atilla Küçüktaka oturdu. Ancak bu isimlerle uzun vadeli bir çalışma ortamı sağlanamadı. Sık sık yaşanan değişimler, Altınordu’nun sahadaki istikrarını da olumsuz etkiledi.

İkinci teknik adamlık deneyimi

Bu sezon başında takımın başına geçen Olcay Şahan, Altınordu’ya yeniden ivme kazandırmayı başardı. Beşiktaş ve A Milli Takım’daki futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan 37 yaşındaki teknik direktör, Ankaraspor’un ardından ikinci teknik adamlık deneyimini Altınordu’da yaşıyor. Şahan, kısa sürede sahada elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti. Altınordu, Olcay Şahan yönetiminde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet alarak 2.06 puan ortalaması yakaladı. Bu performans, Altınordu’yu zirve yarışında tutarken taraftarın da yüzünü güldürdü. Teknik direktörlük kariyerinde henüz bir kupa sevinci yaşamayan Olcay Şahan, Altınordu ile bu başarıya ulaşmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi, genç çalıştırıcının önderliğinde hem bu sezon zirve yarışını sonuna kadar sürdürmeyi hem de kulüp tarihine yeni bir başarı sayfası eklemeyi amaçlıyor.