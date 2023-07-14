Bunlar da ilginizi çekebilir

Akademi ağırlıklı kadrosuna dış transferle 3-4 deneyimli oyuncu takviye ederek 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan kırmızı-lacivertliler, orta saha oyuncusu Recep'le yola devam etmeyi planlıyor. Geçen sezon başında Bodrumspor'a transfer olup, devre arasında Altınordu'ya dönen 33 yaşındaki futbolcunun takımda kalması konusunda teknik ekibin olumlu rapor verdiği belirtildi. Recep'in de yeni sezonda gençlere ağabeylik yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Altınordu tamamı gençlerden oluşan 26 kişilik kadrosuyla yeni sezon hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde başlarken, Recep'in önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.