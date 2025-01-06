TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu’da sezon başında Almanya’nın 4’üncü Lig takımlarından SV Babelsberg 03’ten transfer edilen 27 yaşındaki Tahsin Çakmak gözden çıkarıldı. 10 numara pozisyonunda görev yapan gurbetçi futbolcu, ilk yarıda bekleneni veremedi. Çakmak, oynadığı 10 maçta yalnızca 2 kez ilk 11’de sahaya çıkarken toplamda 261 dakika süre aldı. Ancak bu sürede skora herhangi bir katkı sağlayamayan oyuncu, performansı nedeniyle teknik heyetin tercihleri arasında geriye düştü. Sezonun ilk yarısının son haftasında Afyonspor deplasmanında kadroya alınmayan Tahsin, kırmızı-lacivertlilerin devre arası Antalya kampında da yer almadı. Yönetim ve teknik ekip, tecrübeli oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanması için harekete geçti. Altınordu yönetiminin, Tahsin Çakmak’ı 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor’a kiralık olarak göndermeyi planladığı öğrenildi. Görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığı ve transferin önümüzdeki günlerde netleşebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: DHA