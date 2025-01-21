Altınordu, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda İnegölspor’la golsüz berabere kaldıktan sonra puan kaybının faturasını teknik direktör Olcay Şahan’a kesti. Genç teknik adamla yollarını ayıran İzmir ekibi, yeni teknik direktör arayışını kısa sürede tamamladı.
Ersan Parlatan ile anlaşma sağlandı
47 yaşındaki deneyimli teknik adam Ersan Parlatan ile masaya oturan Altınordu, taraflar arasında anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde kulüp tarafından yapılması bekleniyor. Parlatan’ın, 26 Ocak Pazar günü oynanacak Altınordu-Kepezspor maçında takımın başında sahaya çıkacağı ifade edildi.
Ersan Parlatan’ın kariyeri
Son olarak Ankara Keçiörengücü’nde görev yapan Parlatan, takımının başında çıktığı 12 maçta 1.25 puan ortalaması yakalamıştı. Deneyimli teknik adamın Altınordu’daki performansı merakla bekleniyor.