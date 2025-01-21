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Son olarak Ankara Keçiörengücü’nde görev yapan Parlatan, takımının başında çıktığı 12 maçta 1.25 puan ortalaması yakalamıştı. Deneyimli teknik adamın Altınordu’daki performansı merakla bekleniyor.

47 yaşındaki deneyimli teknik adam Ersan Parlatan ile masaya oturan Altınordu, taraflar arasında anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde kulüp tarafından yapılması bekleniyor. Parlatan’ın, 26 Ocak Pazar günü oynanacak Altınordu-Kepezspor maçında takımın başında sahaya çıkacağı ifade edildi.

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