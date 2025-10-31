TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nden ayrılarak yeniden Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’ne geçti.

Takım yeniden Selçuk’a döndü

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta küme düşme hattından kurtulma savaşı veren Altınordu, antrenman ve maçlarını yaptığı tesisi değiştirdi.

Kırmızı-lacivertli ekip, 2023-24 sezonundan bu yana hem idmanlarını hem resmi maçlarını Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştiriyordu.

Ancak yerleşkenin Türkiye Futbol Federasyonu’na satış gündemine girmesinin ardından, kulüp tesis değişikliğine giderek Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’ne geri döndü.

Altınordu A Takımı’nın bir süredir antrenmanlarını Selçuk’ta yaptığı öğrenildi.

“Altınordu Futbol Okulu Turnuvası” yeniden Selçuk’ta

Son olarak Altınordu Futbol Okulu Turnuvası da yeniden İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplam 7 sahanın bulunduğu tesiste, farklı yaş kategorilerinden genç futbolcular bir araya geldi.

Sezon başında tesisleri kiralayan 3. Lig ekibi Söke 1970 Spor’un da Selçuk’taki sahaları kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Bilal Demirağ Karaman FK maçında yok

Hafta sonunda deplasmanda Karaman FK ile karşılaşacak olan Altınordu’da savunma hattı önemli bir eksikle sahaya çıkacak.

U17 Milli Takımı’na davet edilen genç stoper Bilal Demirağ, milli takım kampı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.