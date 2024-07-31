TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da 3 oyuncunun kiralık olarak takımdan gönderilmesine karar verildi.

Kırmızı-lacivertli ekibin teknik direktörü Olcay Şahan, Kartepe kampı sonrası geçen sezon A takıma alınan stoper İlker Akar, yeni sezon öncesi U19 takımından A takıma yükselen orta saha oyuncusu Tugay Güner ve Uşakspor'dan transfer edilen ön libero Halil Can Cemali'yi kadrodan eledi.

Üç oyuncunun kiralık olarak başka kulüplere gönderileceği öğrenildi. Son olarak kaleci Mert Furkan'ın Alanyaspor'a transfer olduğu İzmir temsilcisinde bu 3 oyuncunun da gidişiyle kadrodaki futbolcu sayısı 26'ya düşmüş oldu.