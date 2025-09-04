2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, gurbetçi futbolcular Emre Aydınel ve Yusuf Örnek’in 1461 Trabzon’a transfer olduğunu duyurdu.

Kırmızı-lacivertli kulüple karşılıklı anlaşarak kontratlarını fesheden santrfor Emre Aydınel, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık, stoper Yusuf Örnek ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu, Temmuz ayında altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Sami Satılmış’ı da 300 bin Euro bonservis ücreti karşılığında 1461 Trabzon’a göndermişti.

Kulübün yollarını ayırma kararı aldığı Alparslan, Bahattin, Emir Can, Eren, Hüseyin, Keni Var, Selahattin ve Tahsin’in ise hâlen yeni kulüp arayışları devam ediyor.

Öte yandan gurbetçi santrfor Koray Dağ, TS Dortmund’a geri dönerek Almanya’daki kariyerine devam edecek.

Kulüp altyapıya önem veriyor

Altınordu yönetimi, oyuncu kadrosunu gençleştime ve altyapı ağırlıklı bir planla sürdürmeyi hedefliyor. Geçen sezon altyapıdan yetişen oyuncuları 1461 Trabzon’a göndermesi bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.