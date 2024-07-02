İzmir temsilcisi Altınordu, dış transferde iki önemli oyuncuyla anlaştı. İskenderunspor'dan 31 yaşındaki stoper Eren Tokat ve Karaman FK'dan aynı yaştaki sağ bek Alper Tursun, Altınordu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde 2 oyuncu da 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan Eren; Hacettepe, Osmanlıspor, Niğde Anadolu FK, Darıca Gençlerbirliği, Tarsus İdmanyurdu, Çorum FK, Adıyaman FK, Afyonspor gibi takımlarda forma giydi. Kariyerine Mağusa Türkgücü'nde başlayan Londra doğumlu Alper ise Alanyaspor, Ankara Demir, Crawley Town, Darıca Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Bayburt Özel İdarespor, Niğde Anadolu FK, Afyonspor ve Karaman FK kulüplerinde oynadı.