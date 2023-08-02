Kırmızı-lacivertliler, 17 yaşındaki milli kaleci Onuralp Çevikkan'ı henüz A takımda oynatmadan 700 bin Euro bonservis ücretiyle Trabzonspor'a sattı. Kaleci Onuralp'in bir sonraki satışından Trabzonspor'un elde edeceği karın yüzde 25'ini Altınordu kasasına koyacak.



Altınordu'da kadroda düşünülmeyen iki genç kaleciden Mertcan Dağlı yeni sezon öncesi 3'üncü Lig ekibi Batman Petrolspor'la el sıkışırken, Emirhan Emir de yine 3'üncü Lig takımlarından İnegöl Kafkas Gençlikspor'a transfer oldu. Kırmızı-lacivertliler, son olarak 25 yaşındaki tecrübeli kaleci Ali Emre Yanar'ı Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya uğurladı. Altınordu bu transferden bonservis bedeli alamasa da, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay elde edecek.