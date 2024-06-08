TFF 2. Lig ekibi Altınordu, yeni sezon öncesinde transfer atağını sürdürüyor. Bu kapsamda, Almanya'nın SV Lippstadt 08 takımından Yusuf Örnek'le anlaşarak önemli bir transferi gerçekleştirdi.

Teknik Direktörlükte Olcay Şahan, Oyunculukta Güçlü Takviyeler Gövde: Altınordu, yeni sezonda güçlü bir kadro ile sahaya çıkmak amacıyla teknik direktörlük görevine Olcay Şahan'ı getirdi. Ardından ise oyuncu transferlerine yoğunlaştı. Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan, Emre Aydınel ve Yusuf Çırak'ın ardından Yusuf Örnek'i kadroya katmayı başardı.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Yusuf Örnek, aslen Kayserili olmasına rağmen Almanya'da doğup büyüdüğünü belirterek, Altınordu forması altında büyük bir mutlulukla mücadele edeceğini ifade etti. Örnek, takımıyla birlikte başarıya odaklandıklarını ve şampiyonluk hedeflediklerini vurguladı.