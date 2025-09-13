TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, transfer döneminin son günlerinde kadrosunu üç gurbetçi oyuncuyla güçlendirdi. İzmir temsilcisi, eski futbolcusu Kerim Avcı’nın yanı sıra Berat Kalkan ve Serkan Dursun ile sözleşme imzaladı.

Kerim Avcı yeniden Altınordu’da

Geçen sezon 1. Lig ekibi Bandırmaspor’da forma giyen 35 yaşındaki Kerim Avcı, kariyerinde üçüncü kez Altınordu’ya döndü. Deneyimli oyuncu, daha önce kırmızı-lacivertli formayla 21 gol atmıştı.

Berat Kalkan ve Serkan Dursun takıma katıldı

Etimesgutspor’dan 22 yaşındaki sol kanat Berat Kalkan ile Karacabey Belediyespor’dan 24 yaşındaki santrfor Serkan Dursun da Altınordu’ya katıldı. Serkan, geçen sezon Almanya Bölgesel Lig ekibi Bremer SV’de 14 maçta 7 gol kaydetmişti.

7 transferle kadro genişledi

Altınordu, dış transferde daha önce Alper Emir Aksoy, Birhan Elibol, Fırat Başkaya ve İzlem Anıl Balakkız’ı kadrosuna katmıştı. Son üç imzayla birlikte İzmir ekibi toplamda yedi transfer yaptı.