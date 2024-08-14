Genç futbolcular Arif Şimşir ve Furkan Emin Kaçmaz, kamp çalışmalarının verimli geçtiğini belirterek, takımın bu sezonki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladılar.

Arif Şimşir: "Hedefimiz şampiyonluk ve Play-Off"

Altınordu'nun 19 yaşındaki genç oyuncusu Arif Şimşir, yeni sezon öncesi kamp sürecini değerlendirdi. U19 Milli Takımı’ndan A Takım’a katılan Şimşir, “A Takımımız ile tempolu ve yoğun şekilde idmanlarımız devam ediyor. Sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz bu sezon şampiyonluğa oynamak, en kötü ihtimalle play-off hattında ligi bitirip oradan şampiyon olmak. Yeni hocamızla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz ve idmanlarımız gayet güzel geçiyor. Umarım sezona iyi bir başlangıç yapar ve sezon sonunda başarılı bir sonuç elde ederiz” şeklinde konuştu.

Takım içindeki uyumu beklediğinden çok daha iyi bulduğunu belirten Arif Şimşir, “Yurt dışından ve diğer takımlardan yeni arkadaşlar geldi. Altyapıdan çıkan oyuncularımız da var. Karma bir takım olmamıza rağmen takım içindeki uyum beklediğimden çok daha iyi. Bu sezon formayı alıp, iyi maçlar çıkararak kendimi geliştirmek ve iyi bir transfer yapmak istiyorum” dedi.

Furkan Emin Kaçmaz: “Formayı iyi değerlendirmek istiyorum”

18 yaşındaki Furkan Emin Kaçmaz, akademiden A Takım’a terfi ettikten sonra kamp sürecini olumlu bulduğunu ifade etti. Kaçmaz, “Yeni gelen abilerimizle ve takım arkadaşlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Performansımız ve tempomuz oldukça yüksek. Bu sezon çok iyi geçeceğine inanıyorum. Dokuz yıldır Altınordu Akademisi’ndeyim ve burada çok şey öğrendim. Öğrendiklerimi A takımda da uygulamak istiyorum. Forma şanslarını en iyi şekilde değerlendirmek amacındayım” dedi.

Furkan Emin Kaçmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sezon takımımızı bir üst seviyeye taşımak istiyoruz ve sonrasında Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz. Dokuz yıl boyunca kulübümüze büyük emek verdim ve bu sezon emeğimizin karşılığını almayı umuyorum. Altınordu için önemli bir başarıya imza atmak istiyorum.”