Bunlar da ilginizi çekebilir

İzmir temsilcisinde 1.5 sezon forma giyen gurbetçi ön libero, Adana temsilcisiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu Altınordu formasıyla toplam 42 maçta görev yaptı. Kubilay, Altınordu'nun küme düşen kadrosunda yer alıp, 1'inci Lig kulüpleriyle anlaşma sağlayan 7'nci futbolcu oldu. Kırmızı-lacivertli ekiple vedalaşan Ahmet İlhan Özek (Çorum FK), Ali Dere (Göztepe), Emirhan Aydoğan, Metehan Mimaroğlu (Bandırmaspor), Erdi Dikmen (Sakaryaspor) ve Erdem Gökçe (Eyüpspor) de kariyelerini 1'inci Lig'de sürdürecek.