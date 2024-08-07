Geçtiğimiz ay 19 yaşındaki milli kaleci Mert Furkan Bayram’ı Alanyaspor’a transfer eden Altınordu, kadrosunu genç bir yetenekle güçlendirdi. 20 yaşındaki kaleci Efe Kaan, A takıma 4. kaleci olarak dahil edildi.

2015 yılında sadece 11 yaşındayken Altınordu’ya transfer olan Efe Kaan, 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak dikkat çekmişti. Genç file bekçisi, geçtiğimiz sezon U19 Elit A Ligi’nde 7 maçta görev aldı ve bir kez U15 Milli Takımı forması giydi.

Altınordu, geçmişte de altyapısından Mustafa Kocabaş, Burak Gültekin, Furkan Emin Kaçmaz, Arif Asaf Gültekin ve Sercan Demirkıran gibi yetenekleri A takıma kazandırmıştı. Efe Kaan’ın A takıma yükselmesi, kulübün öz kaynak sistemindeki 6. başarılı transferi olarak kayıtlara geçti.