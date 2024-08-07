Arda Güler için Premier Lig devi 100 milyon Euro'ya çıktı! Arda Güler için Premier Lig devi 100 milyon Euro'ya çıktı!

Geçtiğimiz ay 19 yaşındaki milli kaleci Mert Furkan Bayram’ı Alanyaspor’a transfer eden Altınordu, kadrosunu genç bir yetenekle güçlendirdi. 20 yaşındaki kaleci Efe Kaan, A takıma 4. kaleci olarak dahil edildi.

2015 yılında sadece 11 yaşındayken Altınordu’ya transfer olan Efe Kaan, 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak dikkat çekmişti. Genç file bekçisi, geçtiğimiz sezon U19 Elit A Ligi’nde 7 maçta görev aldı ve bir kez U15 Milli Takımı forması giydi.

Altınordu, geçmişte de altyapısından Mustafa Kocabaş, Burak Gültekin, Furkan Emin Kaçmaz, Arif Asaf Gültekin ve Sercan Demirkıran gibi yetenekleri A takıma kazandırmıştı. Efe Kaan’ın A takıma yükselmesi, kulübün öz kaynak sistemindeki 6. başarılı transferi olarak kayıtlara geçti. 

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Kaynak: HABER MERKEZİ