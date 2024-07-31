Türkiye’de futbolda altyapılara verdiği önemle bilinen Altınordu’nun voleybol yönetimi 9 voleybol okulunda toplam 700 sporcu ile 22 alt yapı takımıyla mücadele ediyor. Altınordu Voleybol şube Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar, yeni sezon önceci açıklamalarda bulundu. Üç sezondur mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Kaçar, “A Takımımızın hepsinin ağzında şampiyonluk sözleri var. Bizler de gelecek yıl 1. Lig’e çıkmak istiyoruz” dedi. Serdar Kaçar, Altınordu U17 Takımı’nın yapmış olduğu jest ile ilgili olarak, “Altınordu U17 Takımımızın burada olduğu belliydi. Enerjilerini salona yansıttılar. Yine kızlarımıza çiçekler hediye ederek inanılmaz jest yaptılar. Nazik davranışları ile ilgili olarak kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Altınordu U17 Takımı ile açılışa katılan Altyapı Gelişim Dönemi Sportif Direktörü Ozan Bilgir de, “Altınordu Voleybol takımlarına başarılar diliyoruz. Sakatlıksız bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Voleybol takımımızın iki yılda aldığı başarılar ortada. Sadece A takım düzeyinde değil aynı zamanda akademi düzeyinde namağlup şampiyon olduğunu biliyoruz. Onları tebrik ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” diye konuştu. Altınordu Voleybol Sporcularından Ezgi Kara, İnci Naz Apaydın da yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ettiler.