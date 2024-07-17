Altınordu'nun genç yeteneği Mert Furkan Bayram, İspanyol devi Atletico Madrid'in radarında. İzmir ekibi, bir oyuncusunu daha Avrupa'ya gönderme yolunda.

Genç yetenek Mert Furkan Bayram Atletico Madrid'in radarında

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, genç kalecisi Mert Furkan Bayram için Atletico Madrid'le masaya oturdu. 19 yaşındaki oyuncunun transferi için bonservis pazarlıkları ve bir sonraki satıştan alınacak pay gibi detaylar görüşülüyor. Detayların netleşmesi halinde, Atletico Madrid’in Bayram’la 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Milli takımda parlayan yıldız

Mert Furkan Bayram, Türkiye U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’nda boy gösteriyor. 2023-2024 sezonunda Altınordu formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bayram, bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımlarına yükselmeyi başardı. TFF 2. Lig'de 16 maçta ilk 11'de yer alarak 6 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Atletico Madrid’e giden 4. Türk futbolcu

Mert Furkan Bayram’ın Atletico Madrid’e transfer olması durumunda, İspanyol ekibinde forma giyecek 4. Türk futbolcu olacak. Daha önce Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Çağlar Söyüncü gibi isimler de Atletico Madrid forması giymişti.

Mert Furkan Bayram’ın performansı

Bayram, Altınordu formasıyla gösterdiği performansla öne çıktı. 2023-2024 sezonunda TFF 2. Lig’de 16 maçta forma giydi ve bu maçlarda 6 kez kalesini gole kapattı. Genç kalecinin yetenekleri ve potansiyeli, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.