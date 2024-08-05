Altınordu'nun altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A takımda düzenli olarak forma giyen 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Sami Satılmış, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. İzmir temsilcisi Göztepe, genç yeteneği takibe alarak nabız yoklamaya başladı. Sami'nin performansı ve potansiyeli, diğer Süper Lig takımlarının da dikkatini çekti.

Sami Satılmış kimdir?

Sami Satılmış, 2004 doğumlu ve 20 yaşında bir orta saha oyuncusudur. Altınordu altyapısında yetişen Sami, henüz 16 yaşındayken 2020 yılında profesyonel oldu. Son 3 sezondur düzenli olarak A takımda forma giyen genç oyuncu, 1. Lig'de 32, 2. Lig'de ise 35 maçta görev aldı ve her iki ligde de 3'er gol kaydetti. Sami, aynı zamanda 6 kez U19 ve 7 kez U18 olmak üzere toplam 13 kez milli formayı giydi.

Göztepe'nin ilgisi

Göztepe'nin sportif direktörlüğü, Sami Satılmış'ın performansını yakından takip ediyor. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen Sami'nin gelişimi ve yetenekleri, Göztepe'nin ilgisini çekti. Göztepeli yetkililer, genç futbolcunun transferi için Altınordu ile temaslarını sürdürüyor.

Diğer Süper Lig takımları da takipte

Sami Satılmış'a sadece Göztepe değil, başka Süper Lig takımları da ilgi gösteriyor. Genç futbolcunun yetenekleri ve sahadaki performansı, birçok kulübün transfer radarında yer almasını sağladı. Altınordu ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sami, geleceğin önemli oyuncularından biri olarak görülüyor.