TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesinde önemli bir gelir kaynağı yarattı. Genç kaleci Mert Furkan Bayram'ın Süper Lig ekibi Alanyaspor'a transferi, İzmir temsilcisine mali açıdan büyük bir rahatlama sağladı.

Altınordu'nun transfer stratejisi

Altınordu, altyapıdan yetişen oyuncuları değerlendirme stratejisiyle Türk futbolunda dikkat çekmeye devam ediyor. 19 yaşındaki milli kaleci Mert Furkan Bayram'ın Alanyaspor'a transferi, bu stratejinin son örneği oldu. 600 bin Euro karşılığında gerçekleşen bu transfer, kulübün kasasına 21.4 milyon TL koydu. Ayrıca, Bayram'ın gelecekteki transferlerinden de yüzde 25 pay alacak olmaları, uzun vadede ek gelir potansiyeli yaratıyor.

Metehan Yılmaz transferi

Bu yaz döneminde bir diğer önemli transfer, orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz'ın 1461 Trabzon'a satışıyla gerçekleşti. 250 bin Euro (yaklaşık 8.9 milyon TL) karşılığında yapılan bu transferle Altınordu, toplamda 30 milyon TL'yi aşan bir gelir elde etti. Bu satışlar, kulübün ekonomik yapısını güçlendirirken, yeni sezon için transfer bütçesini de artırdı.

Altınordu, bu transferlerden elde edilen gelirlerle mali durumunu stabilize etti. Yeni sezon öncesi maliyeti düşük gurbetçi oyuncuların transfer edilmesiyle kadrosunu güçlendiren kulüp, finansal açıdan da rahat bir nefes aldı. Altınordu'nun bu stratejik adımları, uzun vadede kulübün hem sportif hem de ekonomik olarak daha da güçlü bir yapıya kavuşmasına olanak sağlayacak.