Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başlayan Altınordu, şampiyonluk hedefiyle çıktığı yolda hazırlık programını netleştirdi. İzmir temsilcisi, 1 Temmuz'da Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde çalışmalarına başlayacak.

Torbalı'da ilk etap kampı

Kırmızı-lacivertliler, 1 Temmuz'da saat 15.00'te tesislerde toplanarak, aynı gün saat 18.00'de ilk antrenmanlarını gerçekleştirecek. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılacak bu ilk etap kampı, 10 Temmuz'a kadar sürecek.

5 günlük izin sonrası Kartepe'de kamp

Torbalı'daki kampın ardından oyunculara 5 günlük bir izin verilecek. 16 Temmuz'da ise ikinci etap kamp çalışmaları için Kocaeli Kartepe'ye gidecek olan Altınordu, burada 10 günlük yoğun bir kamp programı geçirecek. Bu süreçte takımın fiziksel ve taktiksel hazırlıkları tamamlanacak.

Üçüncü etap çalışmaları yeniden Torbalı'da

Kartepe kampının bitimiyle birlikte 3 gün izin yapacak olan Altınordu, 30 Temmuz'da üçüncü etap çalışmaları için tekrar Torbalı'da toplanacak. Bu aşamada takımın son hazırlıkları yapılacak ve lige en iyi şekilde başlamaları hedeflenecek.

Özel maçlar programı

Altınordu'nun kamp döneminde oynayacağı özel maçların programı ise henüz netleşmedi. Teknik ekip, takımın eksikliklerini görmek ve yeni transferleri adapte etmek amacıyla çeşitli hazırlık maçları planlıyor. Bu maçların programı ilerleyen günlerde açıklanacak.