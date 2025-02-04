İkinci devrede üst üste üç beraberlik alarak zirve yarışında geri kalan Altınordu’da ara transfer döneminde yapılan takviyeler istenen etkiyi yaratamadı. Kadroya dahil edilen beş futbolcudan yalnızca Uğur Çetinkaya performansıyla dikkat çekerken, diğer isimler henüz takıma adapte olamadı.

Uğur Çetinkaya etkili bir giriş yaptı

Altınordu’nun 3. Lig ekibi Efeler 09 SFK’dan 3.5 yıllığına kadrosuna kattığı Uğur Çetinkaya, takıma en fazla katkı sağlayan isim oldu. Genç orta saha, forma giydiği üç maçta 221 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kepezspor maçında kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü atan Uğur, Isparta 32 Spor karşılaşmasında Hüseyin’e asist yaptı.

Diğer transferler beklentileri karşılayamadı

Ara transfer döneminde alınan diğer futbolcular ise henüz istenen seviyeye ulaşamadı:

Koray Dağ: Kanat forvet olarak transfer edilen gurbetçi oyuncu, üç maçta sonradan oyuna girerek toplam 82 dakika sahada kaldı.

Ali Barak: Sol bek pozisyonundaki gurbetçi futbolcu, iki kez kadroya girse de süre alamadı.

Alparslan Baran: Ön libero olarak transfer edilen genç oyuncu henüz maç kadrosuna dahil edilmedi.

Görkem Akdere: Ankara Keçiörengücü’nden kiralanan sol bek, Isparta maçında 90 dakika kulübede bekledi.

Santrfor arayışı sürüyor

Altınordu yönetimi, hücum hattındaki eksikleri gidermek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takıma doğrudan katkı verebilecek bir santrfor takviyesi için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.