Yeni transferlerden şampiyonluk vurgusu

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu’nun yeni transferleri Ali Çırak ve genç futbolcu Sercan Demirkıran, sezon için iddialı hedeflerini açıkladı. Takımın Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde konuşan Çırak, sezon başından beri oldukça verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti. İlk kamp dönemini Altınordu tesislerinde, ikinci kampı Kartepe’de, son kampı ise tekrar Torbalı'da tamamladıklarını ifade etti. Çırak, “Takım içindeki dayanışma ve arkadaşlık ortamı mükemmel. Ben de bu olumlu havadan faydalanarak, formayı kapmak için elimden geleni yapıyorum. Sezon sonunda şampiyonluk hedefimiz var” dedi.

Genç yıldızın büyük hedefleri

A Takımı’na bu sezon yükselen genç futbolcu Sercan Demirkıran ise takımın yeni sezona oldukça iyi hazırlandığını belirtti. Takım arkadaşlarıyla uyum içinde olduklarını söyleyen Demirkıran, “Bu sezon A Takımı’na yükseldim ve büyük bir deneyim elde ettim. Takım içindeki atmosfer çok olumlu. Sezon sonunda şampiyonluk hedefliyoruz. Kişisel hedefim, sürekli olarak formayı giymek ve ardından iyi liglerde oynamak” şeklinde konuştu.