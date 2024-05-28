İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu, son zamanlarda teknik direktörlük pozisyonunda sık sık değişiklikler yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Takım, 10 yıl boyunca yalnızca Hüseyin Eroğlu ile çalışarak istikrarlı bir performans sergilemiş olsa da, son dönemlerde yapılan teknik adam değişiklikleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Hüseyin Eroğlu'nun ardından takımın başına 5 farklı teknik direktör getiren kırmızı-lacivertliler, son olarak Olcay Şahan'la anlaşmaya vardı. Eroğlu döneminden sonra ilk olarak Ufuk Kahraman'ı takımın başına getiren İzmir ekibi, alınan başarısız sonuçların ardından Kahraman'la yollarını ayırdı ve takımın başına Gökhan Ünal'ı getirdi. Ancak Ünal dönemi de beklenen performansı sergileyemedi ve sadece 82 gün sonra görevine son verildi. Ardından takımın başına Hasan Özer'i getiren Altınordu, 1. Lig'den küme düşünce, Özer dönemine de sadece 78 gün dayanabildi.

Yeni sezon için Atilla Küçüktaka ile anlaşan kırmızı-lacivertliler, TFF 2. Lig'deki sezonu tamamladıktan sonra Küçüktaka ile yollarını ayırdı. Bu süreçte 4 farklı teknik adamla çalışan Altınordu, son olarak takımın başına Olcay Şahan'ı getirerek 2024-2025 sezonuna giriş yapacak.