Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund’u çalıştıran Edin Terzic, Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan ve Beşiktaş U19 Antrenörü Veli Kavlak ile bir araya geldi.

Edin Terzic Altınordu’da

Geçen sezon Borussia Dortmund’u çalıştıran ve haziran ayında Alman ekibinden ayrılan Hırvat asıllı Alman teknik direktör Edin Terzic, Altınordu tesislerini ziyaret etti. Bu ziyaret, spor camiasında büyük ilgi uyandırdı ve Terzic'in Türk futboluna olan ilgisini bir kez daha gösterdi.

Eski dostlarla buluşma

Edin Terzic, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yaparken, o dönem Beşiktaş forması giyen Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan ile yeniden bir araya geldi. Ziyarete, Olcay Şahan'ın eski takım arkadaşı ve şu an Beşiktaş U19 Antrenörü olan Veli Kavlak da katıldı. Üçlü, eski günleri yad ederek hasret giderdi ve Türk futbolu üzerine sohbet etti.

Terzic’in başarıları

41 yaşındaki teknik direktör Edin Terzic, Borussia Dortmund'da geçirdiği süre boyunca önemli başarılar elde etti. 2021 yılında Dortmund'a Almanya Kupası'nı kazandıran Terzic, 2022-2023 sezonunda Bundesliga şampiyonluğunu kıl payı kaçırdı. Geçen sezon ise Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund, Real Madrid'e karşı finali kaybetti.

Türk futboluna ilgi

Edin Terzic'in Türkiye'ye ve Türk futboluna olan ilgisi, Beşiktaş'ta geçirdiği dönemden beri biliniyor. Terzic, Altınordu tesislerini ziyaret ederek hem eski dostlarıyla buluştu hem de Türk futboluna olan desteğini bir kez daha gösterdi. Bu ziyaret, Altınordu için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Olcay Şahan ve Veli Kavlak'ın yorumu

Olcay Şahan, Terzic'in ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Edin, sadece büyük bir teknik direktör değil, aynı zamanda çok iyi bir dost. Onunla yeniden bir araya gelmek bizim için büyük bir onur" dedi. Veli Kavlak ise Terzic'in Türk futboluna olan ilgisinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve bu tür ziyaretlerin genç oyuncular için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.