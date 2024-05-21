Kırmızı-lacivertli takımda yer alan kaleciler Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile stoper Hasan Berat Kayalı, 4-10 Haziran'da Moldova'da düzenlenecek International Tournament'ın aday kadrosuna çağrıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Aday kadroya davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Pazartesi günü toplanacak. Temmuz ayında oynayacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri öncesi ay-yıldızlılar, son hazırlıklarını bu turnuvada gerçekleştirecek. U19 Milli Takımımız turnuvada Kazakistan, Moldova ve Azerbaycan ile karşılaşacak. A takım oyuncularımıza ve millilerimize başarılar dileriz" denildi.

Editör: Adnan Karabulut