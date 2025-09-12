Altınova ve Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 14 Eylül, Altınova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümü sabah saatlerinde Altınova Belediye Hizmet Binası Meydanı’nda günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar ve kortej yürüyüşü, gece ise saat 19.00’da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mod10 Gençlik Orkestrası, saat 21.00’de Efkan Şeşen konseriyle düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

15 Eylül Pazartesi günü ise Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sabah saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki konuşmalar, Atatürk anıtına çiçek sunumu, kortej geçişi ve gece ise Ayvalık Büyük Park Amfitiyatroda saat 21.00’de Türkü Akbayram’ın konseri gerçekleştirilecek.