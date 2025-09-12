Etkinlikler hem günün anlam ve önemini anmayı hem de kent halkına kültürel ve sanatsal deneyimler sunmayı hedefliyor.

14 Eylül Cumartesi günü Altınova’da başlayacak kutlamalar, sabah saatlerinde Altınova Belediye Hizmet Binası Meydanı’nda gerçekleştirilecek törenle açılacak. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından kortej yürüyüşü yapılacak.

Akşam programı ise müzikle renklenecek. Saat 19.00’da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mod10 Gençlik Orkestrası sahne alacak, ardından saat 21.00’de ünlü sanatçı Efkan Şeşen konseri ile Altınova halkı kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşayacak.

15 Eylül Pazartesi günü ise Ayvalık’ta kutlamalar gerçekleşecek. Sabah saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda resmi tören düzenlenecek. Tören kapsamında konuşmalar yapılacak, Atatürk anıtına çelenk sunulacak ve kortej geçişi gerçekleştirilecek.

Günün ilerleyen saatlerinde ise kültürel etkinlikler sahne alacak. Saat 21.00’de Ayvalık Büyük Park Amfitiyatroda ünlü sanatçı Türkü Akbayram konser verecek, izleyiciler coşkulu bir akşam yaşayacak.

Altınova ve Ayvalık’ın kurtuluş yıldönümü etkinlikleri, tarih bilincini canlı tutarken aynı zamanda kent halkına eğlenceli ve anlamlı bir program sunmayı amaçlıyor. Her iki günde de törenler ve konserlerle kurtuluş coşkusu halkla buluşacak.