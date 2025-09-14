Sabahın erken saatlerinde başlayan programlar, gün boyu düzenlenen etkinliklerle adeta bir bayram havasında geçti. İlçe halkı ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurarak milli birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha en güçlü şekilde yaşadı.

Kurtuluş günü etkinliklerinin merkezi, Altınova Cumhuriyet Meydanı oldu. Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından öğrencilerin kurtuluş mücadelesini konu alan şiirleri ve halk oyunları ekiplerinin sergilediği gösteriler katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Meydandaki kalabalık, ellerindeki bayrakları coşkuyla sallayarak kutlamalara eşlik etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, törende yaptığı konuşmada, Altınova ve Ayvalık’ın kurtuluş günlerinin milli tarihimiz açısından büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. Ergin, 14 Eylül Altınova ve 15 Eylül Ayvalık’ın kurtuluşunun, bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“103 yıl önce bu topraklarda verilen mücadele, sadece bir askeri zafer değil; halkımızın özgürlüğüne ve onuruna sahip çıkma iradesinin en büyük göstergesidir. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın bizlere bıraktığı bu kutsal mirasa sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Altınova ve Ayvalık inşa etmektir. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

Günün ilerleyen saatlerinde çeşitli etkinlikler ve konserlerle kutlamalar devam etti. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği halk konseri, geceye damgasını vurdu. Coşkunun doruğa ulaştığı etkinlikte, Altınovalılar kurtuluşun 103. yılını hep birlikte şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı.

Altınova, bir kez daha kurtuluş mücadelesinin gururunu ve bağımsızlık sevincini coşkulu bir şekilde yaşayarak, geçmişten aldığı güçle geleceğe umutla bakmaya devam etti.