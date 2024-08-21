Toplantı, Valilik Toplantı Salonunda, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Zafer OSB’de yapılması planlanan yatırım projeleri detaylı bir şekilde ele alındı. Rotorsan Havacılık Uzay Sanayi firması yetkilileriyle yapılan istişarelerde, yatırımın kapsamı ve süreçleri değerlendirildi. Ayrıca, OSB’de hayata geçirilmesi öngörülen cami projeleri gündeme geldi. Bu projelerin yanı sıra, OSB’nin karayolu bağlantıları ve yağmur suyu deposu yapımı gibi altyapı konuları da tartışıldı ve karara bağlandı.

Toplantının sonunda Vali Musa Işın, bölgedeki yatırımların Kütahya’nın ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için gereken çalışmaların titizlikle yürütüleceğini ifade etti. Vali Işın, bu süreçte tüm ilgili birimlerle koordineli bir şekilde hareket edileceğini belirtti.