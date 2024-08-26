İlçede faaliyet gösteren gıda işletmeleri, sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi sağlamak amacıyla titizlikle incelendi. Denetimlerde, gıda güvenliği standartlarına uymayan işletmeler tespit edilerek uyarıldı ve eksikliklerini gidermeleri konusunda bilgilendirildi.

Denetimler sırasında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, işletme sahiplerine gıda mevzuatı hakkında detaylı bilgi verdi. Bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceği ve vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlama konusunda taviz verilmeyeceği belirtildi. İlçe halkının sağlığını korumak için yapılan bu denetimlerin, gıda güvenliği konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediği vurgulandı.