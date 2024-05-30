Altınyazı Karasaz Kooperatifi tarım işlerinde kullanılmak üzere iş makinesi Ekskavatör kepçe alarak üyelerinin hizmetine sundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Altınyazı Karasaz Kooperatifine kazandırılan kepçe makinesi için köy meydanında tören düzenlendi ve köy imam hatibi Caner Öngören tarafından dua okunarak kurban kesildi

Altınyazı karasaz Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Alâeddin Kaya,”Tüm Kooperatif ortaklarımıza daha iyi hizmet vermek için yeni sıfır ekskavatör iş makinası aldık. Aldığımız iş makinası yanı sıra kanal yataklarının temizlenmesi, deşarj edilmesi gibi projelerde kullanılacak ”dedi.

ARAÇ PARKINI GENİŞLETTİK

Kaya “Göreve geleli 4 yıl oldu, çok işler yaptık. İş makinası ağımız genişledi. Hizmet ediyoruz yeni araçlar aldık yeni iş makinaları almaya devam ediyoruz. Altınyazı Karasaz kooperatifi olarak kendi bünyemizde çeltik ekilecek sahalar dahil kooperatifimiz üyelerimizin yanı sıra gerektiğinde devletimizin diğer kurumlarında da hiçbir kar amacı güdülmeden kullanıma sunulacaktır. Ortaklarımızın eksik kalan ihtiyaçlarını elimizin erdiğince bundan önce nasıl gidermeye çalıştıysak bundan sonrada çalışmaya devam “edeceğiz. Tüm üreticilerimize hayırlı hizmetlerimiz artarak devam edecektir “dedi.

MİLLETİN MALINI DİKKATLİ KULLANALIM

Yeni alınan araçların iş makinalarının bakımının iyi yapılması ve ömürlerinin uzun tutulmasının önemine değinen Başkan Alâeddin Kaya, “Bu konuda, Araçlarımızı gözümüz gibi korumalıyız. Milletimize hizmet ederken kullandığımız araçlara, kendi özel araçlarımızdan daha fazla ihtimam göstermeliyiz. Altınyazı Karasaz kooperatifimize, hayırlı olsun.ve daha çok hizmet üretelim daha çok işler yapalım “diye konuştu.