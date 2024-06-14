İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics'in Altınyıldız Community Podcast kanalındaki Babalar Günü'ne özel bölümünün konuğu oyuncu, senarist ve yönetmen Mert Fırat oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics'in "Dünya Yaşasın Diye" platformu altında sürdürülebilirliğe daha fazla dikkati çekerek farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirdiği podcast serisinin yeni bölümünde Mert Fırat'ı konuk etti.

Babalar Günü'ne özel hazırlanan bölümde Fırat, eğitim, sanat ve sürdürülebilirlik gibi çok fazla konuya değindi.

Açıklamada, podcasttaki görüşlerine yer verilen Fırat, her işin başında her zaman çocukların önde olduğunu aktardı.

Fırat, hayalinde pek çok yenilikçi proje olduğunu ve sınırsız kaynağı olmasa da el ele vererek onları hayata geçirmek istediğini belirtti.

Baba olmanın gelecekle ilgili kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını aktaran Fırat, doğayı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.