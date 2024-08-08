Altınyıldız, Kirkoswald'ın kredi şirketi Kirkoswald Private Credit'ten 20 milyon dolar finansman sağladı. Bu önemli yatırım, Altınyıldız'ın üretim kapasitesini artırarak ihracat büyümesine odaklanmasına yardımcı olacak. Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner, yeni finansman kaynaklarının şirket stratejisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Altınyıldız'ın yeni finansman hamlesi

Altınyıldız, Kirkoswald Private Credit'ten 20 milyon dolarlık finansman sağladığını duyurdu. Bu finansman, şirketin 2023'te gerçekleştirdiği 2,1 milyon dolarlık yatırımın ardından, üretim kapasitesini artırma ve ihracatını büyütme hedeflerini destekleyecek. Altınyıldız, son iki yılda pazar payında yüzde 30 ve ihracatta yüzde 70 büyüme sağladı.

Cem Boyner’in açıklamaları

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner, yeni finansman anlaşmasının şirket için kritik bir dönemde gerçekleştiğini belirtti. Boyner, “Kredinin zamanlaması Boyner Grup açısından hareketli bir döneme denk geliyor. Kredi çeşitliliği sunan yeni bir finans kuruluşu ile çalışmayı heyecanla bekliyoruz,” dedi. Boyner, Kirkoswald Private Credit’in sağladığı 20 milyon dolarlık finansmanın, dolar cinsinden finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kirkoswald'ın ve Credia Partners’ın rolü

Kirkoswald Başkanı Joseph Mauro, Kirkoswald Özel Kredi Fonu'ndaki ilk yatırımlarını Altınyıldız anlaşması ile gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Boyner Grup’un Mali İşler Müdürü (CFO) Özgür Tokgöz Altun, doları cinsinden yapılan bu önemli finansman anlaşmasının hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının, danışmanlar Credia Partners ve Kirkoswald Private Credit’in başarılı çalışmalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.