Altınyol Caddesi'nde Adnan Kahveci Köprüsü'nü geçtikten sonra merkez istikametine doğru ilerlerken arıza yapan bir araç, trafikte ciddi aksamalara neden oldu. Olay, yoğun trafik saatlerinde meydana geldi.

Aracın arızalanması üzerine trafik akışı Naldöken mevkiine kadar geriye doğru etkilendi. Yolda kalan aracı kaldırmak için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu süreçte, trafik ekipleri ve araç kurtarma servisleri olay yerinde yoğun çaba sarf ediyor.

Altınyol Caddesi'nde trafik durma noktasına geldi

Yetkililer, güzergahı kullanacak olan sürücülere alternatif yolları tercih etmelerini veya bölgeden geçeceklerse ekstra zaman ayırmalarını öneriyor. Trafikte yaşanan yoğunluk, özellikle iş çıkış saatlerinde bölgedeki sürücüler için ekstra stres kaynağı oluşturuyor.

Yol kullanıcılarına durum hakkında bilgi verilirken, aracın en kısa sürede yoldan kaldırılması ve trafik akışının normale dönmesi için tüm önlemler alınıyor. Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor ve sabırlı olmalarını rica ediyor.