İzmir'in önemli arterlerinden biri olan Altınyol Caddesi'nde, Meles mevkii merkez istikameti Alsancak yol ayrımında bugün saat 14.30 civarında bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından yol dışı yapma çalışmaları sürerken, bölgede trafik yoğunluğu artmış durumda.

Büyük bir trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kaza, Alsancak yol ayrımında, iki aracın çarpışması sonucu oluştu. Olay yerine hızla gelen polis ve sağlık ekipleri, kazaya müdahale ederek yaralıları hastaneye sevk etti. Trafik ekipleri, kazaya karışan araçların yol dışına alınması için çalışmalara devam ediyor. Ancak bu süreçte Altınyol Caddesi'nde büyük bir trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yetkililer uyardı

Yetkililer, kazanın yaşandığı bölgeden uzak durulmasını ve alternatif güzergahların tercih edilmesini önerdi. Özellikle İzmir şehir merkezinden çıkacak olan sürücülerin, Kordon Boyu veya Cumhuriyet Bulvarı gibi alternatif yolları kullanarak trafiğe takılmamalarını tavsiye edildi.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, trafik akışının normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.