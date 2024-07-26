İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri'nden alınan bilgilere göre, Altınyol Caddesi'nde Karşıyaka istikameti Şeritbaşı mevkiinde bir araç arıza yapmış durumda. Arızalı aracı yol dışına çıkarma çalışmaları sürmekte olup, bu nedenle bölgede yoğun trafik yaşanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin dikkatli olması önemle duyurulur.

Arızalı araç nedeniyle bölgede trafik sıkışıklığı yaşanabilir. Alternatif güzergahları tercih ederek yolculuk planlarınızı gözden geçirin.