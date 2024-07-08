Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından TÜRKSAT 6A’nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşımda bulundu.ANKARA(İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ilk yerli ve millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’nın uzay yolculuğunun başladığını açıkladı.

Başkan Altun, yaptığı paylaşımında, “İlk yerli ve millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’nın uzay yolculuğu başlıyor! Ülkemizin 1994 yılında TÜRKSAT 1B ile başlayan uzay serüveni ilk yerli ve millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile taçlanıyor. TÜRKSAT 6A’yı fırlatma merkezinden SpaceX’in Falcon 9 roketi ile ABD yerel saati ile 8 Temmuz saat 17:20’de, Türkiye saati ile 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece 00:20’de uzaya gönderecek şekilde geri sayım başladı. Türkiye Yüzyılı’nda her alanda öncü ve lider Türkiye’nin uzaydaki bağımsızlık simgesi TÜRKSAT 6A şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

İlk yerli ve millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’nın uzay yolculuğu başlıyor! ????️Ülkemizin 1994 yılında TÜRKSAT 1B ile başlayan uzay serüveni ilk yerli ve millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile taçlanıyor. TÜRKSAT 6A’yı fırlatma merkezinden SpaceX’in Falcon 9 roketi ile ABD… pic.twitter.com/pqhdUc79fT— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 8, 2024