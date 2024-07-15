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Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

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