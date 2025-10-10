Altın ve gümüş fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, alüminyum uzun süredir yatırımcıların radarında değildi. Ancak Wall Street Journal’ın haberine göre, artan talep, sınırlı arz ve enerji krizinin birleşimi, alüminyum piyasasında yeni bir boğa döngüsünün habercisi olabilir.

Talep artışı

Alüminyum, hafif ve dayanıklı yapısı sayesinde elektrikli araçlar, enerji iletim hatları ve güneş enerjisi sistemlerinde giderek daha fazla kullanılıyor. Wood Mackenzie’ye göre elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla ortalama 68 kilogram daha fazla alüminyum içeriyor. BloombergNEF’e göre, enerji dönüşümünde alüminyum, bakır ve çelikle birlikte kritik metaller arasında yer alıyor.

Sınırlı arz

Çin, dünyanın en büyük alüminyum üreticisi olarak yıllık üretim kapasitesi sınırına yaklaşmış durumda. Citi analistleri, 2027 itibarıyla küresel birincil alüminyumda yıllık yaklaşık 1,4 milyon tonluk açığın oluşabileceğini öngörüyor. Wood Mackenzie ise 2028’den itibaren yaklaşık beş yıl sürecek bir arz açığı bekliyor.

Enerji krizi fiyatları destekliyor

Alüminyum üretiminde elektrik tüketimi yüksek olduğundan, enerji maliyetleri fiyatlar üzerinde belirleyici rol oynuyor. ABD’de bazı alüminyum ergitme tesisleri, teknoloji devlerinin yüksek elektrik talepleri nedeniyle kârlı üretim yapamıyor. Wood Mackenzie’ye göre, geri dönüştürülmüş alüminyum tek başına arz açığını kapatmak için yeterli değil.

Yatırım ilgisi artabilir

Alüminyumun fiyatı, bakır ve lityuma kıyasla hâlâ düşük seviyelerde seyrediyor. Ancak arzın sınırlı ve talebin artmasıyla birlikte, yatırımcılar bu metale yönelmeye başlayabilir. WSJ, içecek kutularından enerji altyapısına kadar geniş kullanım alanları olan alüminyumun, yeni emtia boğa döngüsünde ön plana çıkabileceğini belirtiyor.